Помогите пожалуйста. Заранее спасибо :) Сочинение на тему: Может ли дружба перера??ти во вражду. В качестве примера можно вспомнить произведение Пушкина "Дубровский" и отношения Троекурова и Дубровского. Различные примеры, а...
Литература
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо :) Сочинение на тему: Может ли дружба перера??ти во вражду. В качестве примера можно вспомнить произведение Пушкина "Дубровский" и отношения Троекурова и Дубровского. Различные примеры, аргументы, размышление об этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От любви до не но вести один шаг как впрочем и от дружбы до вражды. Враги повсюду они желают нам зла ,но намного опасение врага бывший друг. Часто бывает враги становятся друзьями но бывает и наоборот. Ужасно когда друзья враждуют. В произведении Пушкина А.С. Дубровский. ярко описываются события повлекаемые строй лучших друзей. между лучшими друзьями Троекуровым и Добровским разгорается вражда в ходе которой умирает Дубровский его сын начинает мстить ,но влюбляется в дочь врага. В итоге не кто из них не счастлив. Любая вражда приводит к печальным последствам , но вражда друзей это трагедия. В любое время в любой стране дружба и любовь главная ценность , награда, счастье!!! Я написала но ты проверь. Удачи!!
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