Как решить уравнения х-48=94 , 234+у=452 , х+174=206 , 378-b=165
Математика
Как решить уравнения х-48=94 , 234+у=452 , х+174=206 , 378-b=165
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-48=94, х=94+48, х=142. Ответ: 142 234+у=452, у=452-234, у=218. Ответ: 218 х+174=206, х=206-174, х=32. Ответ: 32 378-b=165, - b=165-378, - b=-213, b=213. Ответ: 213
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