В воде взвесили 5 одинаковых по массе тел из разных материалов. Расположите в поря??ке ВОЗРАСТАНИЯ их веса в воде. 1) сталь 2)медь 3)алюминий 4)платина 5)серебро

Физика
В воде взвесили 5 одинаковых по массе тел из разных материалов. Расположите в поря??ке ВОЗРАСТАНИЯ их веса в воде. 1) сталь 2)медь 3)алюминий 4)платина 5)серебро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как сила тяжести, действующая на тела одинаковая (т. к. масса этих тел одинакова), то меньше будет весить то тело, на которое действует большая Архимедова сила, а действовать она будет больше на то тело, у которого будет больше объём, а больше объём будет у того тела, у кого меньше плотность. Получаем: 1. Платина 2. Серебро 3. Медь 4. Сталь 5. Алюминий
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