В воде взвесили 5 одинаковых по массе тел из разных материалов. Расположите в поря??ке ВОЗРАСТАНИЯ их веса в воде. 1) сталь 2)медь 3)алюминий 4)платина 5)серебро

Гость: Гость:

Так как сила тяжести, действующая на тела одинаковая (т. к. масса этих тел одинакова), то меньше будет весить то тело, на которое действует большая Архимедова сила, а действовать она будет больше на то тело, у которого будет больше объём, а больше объём будет у того тела, у кого меньше плотность. Получаем: 1. Платина 2. Серебро 3. Медь 4. Сталь 5. Алюминий