Когда образовалось единое государство в Египте

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Жрец Манефон на рубеже IV-III вв. до н.э. написал не сохранившуюся историю Египта, в которой указывал на существование около 20 номов Верхнего Египта по течению до Дельты и столько же номов Нижнего Египта. На рубеже IV-III тыс. до н.э. номы были объединены в руках двух правителей. Около 3400-3200 гг. до н.э. обострившаяся борьба между Верхним и Нижним Египтом закончилась победой правителя Верхнего Египта. В конце IV тыс. до н.э. около 3100 г. до н.э. произошло объединение обоих частей в единое государство под властью фараона Менеса (Мина или Нармера, Царя Скорпиона). Несомненно, наличие у Менеса честолюбивых устремлений и амбиций (только такому человеку под силу совершить столь крупномасштабное действие). Объединению предшествовало политическое брожение (повторяющееся в течении всей истории государства): космополитические центры северной дельты сопротивляются, не желая входить в состав единого государства. Обнаруженные предметы того времени изобилуют сценами, в которых один человек покоряет другого. «Образование единого государства под властью единого царя, личность которого приобретает характер божества, управлявшего объединенным государством и своими магическими силами контролировавшего ежегодные разливы Нила». Раннее объединение страны ускорило процесс институционализации власти, становления эффективной централизованной администрации, опиравшейся на мощный и разветвленный иерархически-бюрократический аппарат (объединение произошло за 500 лет до Саргона). Кроме того, развитие государства стимулировалось развитием письменности и «оформлением» системы погребальных обрядов, которое дало толчок строительству пирамид, возведению храмов и образованию местных административных и перераспределительных центров, а это в свою очередь к формированию многоярусной экономики. Государство составляло единый и жесткий хозяйственный механизм: садоводческий и скотоводческий север, земледельческий юг. К III тысячелетию до н.э., в результате объединения царств Верхнего и Нижнего Египта, сложилось одно из древнейших государств на Земле, породившее замечательную и великую культуру Древнего Востока, которая сыграла важнейшую роль в сложении античной культуры и в дальнейшей истории развития общества. Именно в Египте степень централизации власти, вершину которой представлял фараон («большой дом»), достигла своего максимума. С древнейших времен правители номов свое могущество предопределяли связью с некими мистическими силами. В руках царя была сосредоточена огромная власть, основой которой являлись обширный земельный фонд, большие ресурсы рабочей силы и продуктов питания.