Разбери по членам предложения. Наступил день отъезда детей из лагеря. У дома стоит большой подъемный кран. В классе объявили об экскурсии на стройку.

Гость: Гость:

День-подлежащие,наступил-сказуемое,отъезда-дополнение, детей-дополнение, из лагеря-обстоятельство или дополнение. кран-подлежащие, стоит-сказуемое, большой подъемный-определение, у дома- дополнение или обстоятельство. объявили-сказуемое, в классе-дополнение или обстоятельство, об экскурсии-дополнение, на стройку-дополнение или обстоятельство на счет последнего я могу ощибаться