Разбери по членам предложения. Наступил день отъезда детей из лагеря. У дома стоит большой подъемный кран. В классе объявили об экскурсии на стройку.
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Разбери по членам предложения. Наступил день отъезда детей из лагеря. У дома стоит большой подъемный кран. В классе объявили об экскурсии на стройку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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