1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо

Химия

1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо

Автор: Гость