1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо

Химия
1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   1 м3-1,875г       22,4 м3 - Х г    Х=22,4м3*1,875г/1м3=42 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поиск в помощи по английскому языку в рамочке, страница 22
Ответить
Русский язык
Какие из этих слов "иностранцы": солнце, абрикос, флаг, фрукт, армия, фигура, фура, этаж, эксклюзив, этюд, этикет, электричество, алюминий, лотос, ...
Ответить
Русский язык
Разбери по членам предложения. Наступил день отъезда детей из лагеря. У дома стоит большой подъемный кран. В классе объявили об экскурсии на стройк...
Ответить
История
Когда образовалось единое государство в Египте
Ответить
География
Как образуются межпластовые воды?
Ответить