1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо
Химия
1. Вычислить молярную массу газа, плотность которого равна 1,875 г/м3. 2. Вычислить ко??ичество вещества кислорода объёмом 33,6 л при 101,3 кПа и 25*С. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1 м3-1,875г 22,4 м3 - Х г Х=22,4м3*1,875г/1м3=42 моль
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