У=3•|х|-6 помогите решить как уравнение и график
Алгебра
У=3•|х|-6 помогите решить как уравнение и график
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение решать не надо вообще график |x| выглядит как галочка чтобы его построить, просто подставляешь от -5 до 5, к примеру. отрицательные числа, если че, в модуле превращаются в положительные а вот сам график: http:[email protected]83T/YN9Eg27sXPKeDzdYjxuXV7s7m/...=
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