1однозначным или многозначным является слово имеющее прямое и переносное значение? в каком стиле речи чаще встречаются слова в переносном значении?а в прямом значении?

Русский язык
1однозначным или многозначным является слово имеющее прямое и переносное значение? в каком стиле речи чаще встречаются слова в переносном значении?а в прямом значении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово является многозначным.а дальше не знаю. 
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