1однозначным или многозначным является слово имеющее прямое и переносное значение? в каком стиле речи чаще встречаются слова в переносном значении?а в прямом значении?

Русский язык

1однозначным или многозначным является слово имеющее прямое и переносное значение? в каком стиле речи чаще встречаются слова в переносном значении?а в прямом значении?

Автор: Гость