Напиши реферат на тему Эмоции у животных.

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Привет вот тебе твой реферат. В психологии, да и в повседневной жизни, человеческую эмоциональность часто противопоставляют рациональности. Важно сделать из этого верный вывод: эмоциональный — не значит менее развитый в интеллектуальном плане. Наши эмоции формировались на протяжении миллионов лет эволюции в тесной взаимосвязи с развитием познавательных способностей, интеллекта и с усложнением отношений между сородичами. В этом смысле человек — самое эмоциональное животное на Земле.Только интеллектуально развитый Homo sapiens способен тонко чувствовать и сопереживать другим. Порой кажется, что наша эмоциональная сфера свободна от всякой «биологии», интеллект позволяет распространять чувства на как угодно далекие объекты — например; мы способны гордиться своей страной или ощущать вину за неприглядное поведение соотечественников на другом конце света. И все же богатством сложных, опосредованных разумом эмоциональных ощущений человек, по-видимому, обязан своим обезьяньим предкам.Исключительная роль эмоций в жизни человека никогда не вызывала сомнений, Актуальность вопроса связанна с интересом человека, пытающегося испокон времен понять, что и как чувствуют животные.Долгое время животные представлялись ученым чем-то вроде живых машин. В ХVII веке французский философ и естествоиспытатель Рене Декарт пришел к выводу, что в отличие от человека животные являются лишь «рефлекторными автоматами». И только два столетия спустя Чарльз Дарвин уверенно заявил, что высшие животные — не биороботы, они обладают набором эмоций и эти эмоции во многом сходны с человеческими. В книге «О выражении эмоций у животных и человека» (1872) Дарвин впервые предложил научный взгляд на природу человеческих эмоций и обосновал наличие эволюционных корней у наших чувств страха, гнева, горя, радости, удивления (интереса). Он был уверен, что все эти эмоции, по крайней мере в зачаточном виде, присутствуют ну высших млекопитающих, включая обезьян я домашних питомцев— собак и кошек. Утверждая это, Дарвин опередил свое время, к гипотезам о богатом внутреннем мире животных многие еще долго относились скептически.Высшие животные — не живые машины. В конце ХIХ века это начал показывать великий Чарльз ДарвинЦель данной работы – Исследовать наличие сознания и эмоций у животных.