В басне Кот и щука придумайте вопрос и напишите его+ответ
Литература
В басне Кот и щука придумайте вопрос и напишите его+ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему щука не справилась с задачей кота?Ответ: Потому что она не нашла компромисса с котом и принялась за его дело одна. Но так как она не знала , что нужно делать и была неподготовлена , то она не справилась. Мораль такова: что у друзей нет согласия, т. есть если-бы они решали вопросы в одном направлении, то и было-бы согласие или нашли бы одно решение, которое подошло бы всем.
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