Альбом в 3 раза дороже чем 6 блокнотов.Сколько стоит альбом если блокнот стоит 15 ру????

Математика

Альбом в 3 раза дороже чем 6 блокнотов.Сколько стоит альбом если блокнот стоит 15 ру????

Автор: Гость