Альбом в 3 раза дороже чем 6 блокнотов.Сколько стоит альбом если блокнот стоит 15 ру????
Математика
Альбом в 3 раза дороже чем 6 блокнотов.Сколько стоит альбом если блокнот стоит 15 ру????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*6=90(руб.)-стоят 6 блокнотов. 2)90*3=270(руб.) Ответ:270 рублей стоит альбом.)
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