Когда зараждался жизнь земле?
География
Когда зараждался жизнь земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогите решить задание,Выбери предложение с однородными членами.1) В зарослях черёмухи гудят пчёлы и шмели.2)Первая на земле ткань была изготовлена из льна.3)На фоне серого неба вырисовываются сосны.4) Лучи солнца пронизывают кроны деревьев
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