Когда зараждался жизнь земле?

Гость: Гость:

Помогите решить задание,Выбери предложение с однородными членами.1) В зарослях черёмухи гудят пчёлы и шмели.2)Первая на земле ткань была изготовлена из льна.3)На фоне серого неба вырисовываются сосны.4) Лучи солнца пронизывают кроны деревьев