Общественные противоречия-причины революции: франции, пруссии и германских землях, австрийской империи, итальянских землях
История
Общественные противоречия-причины революции: франции, пруссии и германских землях, австрийской империи, итальянских землях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего усиление свободомыслие, которое стало активно развиватся в эпоху просвящения, недовольство зарождающегося рабочего класса, крестьянства немыслимыми привелегиями дворянства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Математика
Школьники собрали 735 кг лука 1\3всего лука они разложили в ящики по 5 кг в каждый ящи??.Сколько для этого потребовалось ящиков?
Окружающий мир