Общественные противоречия-причины революции: франции, пруссии и германских землях, австрийской империи, итальянских землях

История
Общественные противоречия-причины революции: франции, пруссии и германских землях, австрийской империи, итальянских землях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего усиление свободомыслие, которое стало активно развиватся в эпоху просвящения, недовольство зарождающегося рабочего класса, крестьянства немыслимыми привелегиями дворянства.
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