Обведи номер ряда в которой включены только родственные слова (т.е. среди слов в ряду нет форм одного из слов) 1) багаж, багажный, багажник, багажная 2) хлеб, хлебный, хлебом,хлебушек 3) город, городок, городской, горожанин 4) ...

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Обведи номер ряда в которой включены только родственные слова (т.е. среди слов в ряду нет форм одного из слов) 1) багаж, багажный, багажник, багажная 2) хлеб, хлебный, хлебом,хлебушек 3) город, городок, городской, горожанин 4) бег, бегун, беготня, бегуны

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