Обведи номер ряда в которой включены только родственные слова (т.е. среди слов в ряду нет форм одного из слов) 1) багаж, багажный, багажник, багажная 2) хлеб, хлебный, хлебом,хлебушек 3) город, городок, городской, горожанин 4) ...
Русский язык
Обведи номер ряда в которой включены только родственные слова (т.е. среди слов в ряду нет форм одного из слов) 1) багаж, багажный, багажник, багажная 2) хлеб, хлебный, хлебом,хлебушек 3) город, городок, городской, горожанин 4) бег, бегун, беготня, бегуны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Город, городок, городской, горожанин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
История
Литература
По литературе задали таблицу про Арину Тимофеевну из произведения "Записки Охотн??ка" 1) Портретное описание 2)Социальный статус 3)Черты х...