Сделайте Пж буду благодарен!!!!!!!

Немецкий язык
Сделайте Пж буду благодарен!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ja, ich mag Tiere sehr 2. Ja, ich habe einen Hund. 3. Mein Hund heißt Umka 4. Er ist 3 Jahre alt. 5. Ja, er ist ein sehr lieber Hund
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