Назовите и проанализируйте причины неудач самодержавного реформаторства первой четверти 19 века
История
Назовите и проанализируйте причины неудач самодержавного реформаторства первой четверти 19 века
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История России ХІХвек 8кл - Страница 19 История России СОБЫТИЕ — СОВРЕМЕННИК О ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ Все, что составляет внешность, пленяет глаз до восхищения, все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте огромный дом с ме- Зонином, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение — смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится, как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; представьте, что капитальные леса сожжены, а на строения покупаются из Порхова с тягостною доставкою, что для сохранения одного деревца употребляют сажень дров для обставки его клеткою. Из «Записок» генерал-майора С. И. Маевского Что возмущало генерала С. И. Маевского в военных поселениях? Приведите фрагмент из текста. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ Когда дело подходило к концу, Новосильцев объявил мне, что пошлет меня с окончательною работою к государю императору в Петербург и представит как одного из участников в редакции. <...> В приезд мой в Петербург 1819-го года имел я счастие быть у государя в кабинете его на Каменном острове. <...> Государь говорил со мною более получаса. <...> Сказал, что знает участие мое в редакции проекта русской конституции, что доволен нашим трудом... что он надеется непременно привести это дело к желательному окончанию, что на эту пору один недостаток в деньгах, потребных для подобного государственного оборота, замедляет приведение в действие мысли для него священной; что он знает, сколько преобразование сие встретит затруднений, препятствий, противоречия в людях... Представляю судить, какими семенами должны были подобные слова оплодотворить сердце, уже раскрытое к политическим надеждам. <...> Из «Записных книжек» П. А. Вяземского
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