Помогите решить премеры по действием!! Помогите пожалуйста номер 352!!

Математика
Помогите решить премеры по действием!! Помогите пожалуйста номер 352!!
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