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Решите уравнение ПЖ 14(3х-5)=19х-1
Алгебра
Решите уравнение ПЖ 14(3х-5)=19х-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14(3х-5)=19х-1 42х - 70=19х-1 42х-19х=-1+70 23х=69 х=69:23 х=3
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