Придумай и запиши предложения по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убирать повествовательное вопросительное побудительное предложение составить

Гость: Гость:

Ты куда убираешь одежду?вопросительное Как куда?вопросительное В шкаф. Это моя полка в шкафу.повествовательное Куда же мне убирать?вопросительное На вторую полку положи свои вещи.побудительное А почему не на первую?вопросительное