Придумай и запиши предложения по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убирать повествовательное вопросительное побудительное предложение составить
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Придумай и запиши предложения по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убирать повествовательное вопросительное побудительное предложение составить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты куда убираешь одежду?вопросительное Как куда?вопросительное В шкаф. Это моя полка в шкафу.повествовательное Куда же мне убирать?вопросительное На вторую полку положи свои вещи.побудительное А почему не на первую?вопросительное
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