Придумай и запиши предложения со следующими синонимами.Можешь изменять форму слова :сырой,мокрый,влажный;блестит,сверкает,искрится;оберегать,беречь,охранять.

Гость: Гость:

1)На улице было сыро,был Влажный воздух,а мальчик который гулял пришёл мокрый. 2)Блестит покрытый лаком пол,искрится неисправная розетка и сверкает хрустальная люстра. 3) Мы должны оберегать природу,беречь леса и охранять животных.