Черты характеризующие Павла в рассказе Бежин луг
Литература
Черты характеризующие Павла в рассказе Бежин луг
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Гость:
Огромная голова, непричёсанные волосы, бледное лицо, неуклюжее тело. Смелая удаль , твёрдая решимость. Умный, сильный, смышлённый.
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