Придумай шуточное сочинение на тему урок изобразительного искусство
Литература
Придумай шуточное сочинение на тему урок изобразительного искусство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с другом сидел на уроке Изобразительного Иссккства. Нам сказали, что можем рисовать на свободную тему. Я долго не мог придумать ,что нарисовать, ведь ,чтобы я не придумал, то уже рисуют другие. Мне не хотелось повторяться. Но тут мне в голову зашла изумительная идея. Я стал скорее рисовать. И вот мой "шедевр" был готов. Сейчас мой рисунок висит на главной доске. Я смотрю и вспоминаю:"Как же хорошо, что Квадрат Малевича так легко рисуется"! Если ,что то квадрат Малевича это просто чёрный квадрат(в инете забей)
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