Срочноооооооооооооооооо 50 балов даю Напишите Сочинение на тему:"О прошлом позабыть нельзя" Где-то на 2 страницы

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C детства нам говорили, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего будущего. Однако, будущее невозможно создать только из настоящего, пусть оно и впитает в себя что-то из прошлого. Только совокупность прошлого и настоящего является той базисной основой, на которой вырастает будущее.Кто-то скажет, что можно попытаться забыть, выбросить прошлое и, довольствуясь настоящим, создать будущее. Конечно, можно, однако, любая попытка игнорировать прошлое рано или поздно приведет к тому, что это прошлое напомнит о себе в той или иной, подчас неожиданной и необычной форме его проявления, в будущем, которое (будущее) в момент такого напоминания уже станет настоящим. Напомнит в любой как отдельно взятой, так и в некой совокупности сфер жизнедеятельности человека. И каким будет это напоминание: полезным или нет, никто заранее не знает. Хотелось бы, конечно, чтобы полезным, но для этого надо или не забывать прошлое, или, что правильнее во всех отношениях, строить будущее из прошлого и настоящего!Но всегда ли мы готовы строить настоящее из прошлого, а будущее из прошлого и настоящего? Нет, далеко не всегда и далеко не каждый. Если бы мы "оглядывались" на прошлое, соизмеряя его с настоящим, учитывали и применяли прошлое, то не было бы для нас многое из настоящего, да и, несомненно, в будущем, "неожиданным". Столкнувшись с этим, анализирующий ситуацию человек, игнорировавший прошлое в настоящем, и прошлое и настоящее в будущем, начинает понимать, что это "неожиданное" и вовсе не такое уж "неожиданное". А вполне закономерное и допустимо ожидаемое. И это игнорирование прошлого и настоящего происходит в большинстве случаев, несмотря на то, что человек сохраняет веру в лучшее. Веру, реализовать которую, без учета прошлого в настоящем, и прошлого и настоящего в будущем невозможно. Так, почему же такое происходит? Только ли потому, что человек не привык предварительно обстоятельно анализировать, "силен задним умом" или все-таки многое зависит от морально-психологического настроя человека?Морально-психологического настроя, находящего свое воплощение посредством выбираемого человеком собственного волеизъявления в его практической, главным образом созидательной деятельности. А может быть такое происходит потому, что не человек не привык, а его не приучили предварительно обстоятельно анализировать, не воспринимать все за "чистую монету". Не воспитали у него "врожденную" привычку, прежде чем что-то сделать, обстоятельно все "взвесить". И только поняв и осознав (именно поняв и осознав!), приступить к действиям?Если бы все было "чистой монетой", не было бы тех "неожиданностей", столкнувшись с которыми, анализирующий ситуацию человек, игнорировавший прошлое в настоящем, и прошлое и настоящее в будущем, начинает понимать, что эти "неожиданности" и вовсе не такие уж "неожиданные", а вполне закономерные и допустимо ожидаемые.