В России много музеев. В каком музее основными экспонатами являются природные богатства страны?

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Алмазный Фонд России- музей Московского кремля, в котором экспонируются фонды Гохрана России- государственного органа, управляющего государственными ценностями.В музее собрана уникальнейшая коллекция самородков золота, бриллиантов,алмазов, самоцветов, и ювелирных изделий из всего этого великолепия . Все экспонирующиеся изделия имеют мировую историческую и художественную значимость. Алмазный фонд России является символом российской государственности, богатства страны.