Что такое структура? дайте краткое определение пожлст.
Обществознание
Что такое структура? дайте краткое определение пожлст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных отношений между ними. Социальной группой называют общность (объединение) людей, выделяемую на основе определенного признака (например, характер совместной деятельности, общность интересов и ценностей).
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