Дедушка засолил арбузы и яблоки, причём арбузов в 3 раза меньше,чем яблок, а яблок на 114 больше, чем арбузов. Сколько яблок и сколько арбузов засолил дедушка?

Математика
Дедушка засолил арбузы и яблоки, причём арбузов в 3 раза меньше,чем яблок, а яблок на 114 больше, чем арбузов. Сколько яблок и сколько арбузов засолил дедушка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбузов 1/3 яблок 3/3  яблок больше на 114 114= 2/3 итого арбузов = 114/2 = 57 а яблок 57*3 = 171
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