Дедушка засолил арбузы и яблоки, причём арбузов в 3 раза меньше,чем яблок, а яблок на 114 больше, чем арбузов. Сколько яблок и сколько арбузов засолил дедушка?

Математика

Дедушка засолил арбузы и яблоки, причём арбузов в 3 раза меньше,чем яблок, а яблок на 114 больше, чем арбузов. Сколько яблок и сколько арбузов засолил дедушка?

Автор: Гость