Верны ли следующие утверждения? 1.российского подростка с точки зрения норм межд??народного права называют ребенком. 2.до 14 лет дети не несут никакой ответственности за свои действия 3.ребенок может поменять свое имя с 10 л...

Обществознание

Верны ли следующие утверждения? 1.российского подростка с точки зрения норм межд??народного права называют ребенком. 2.до 14 лет дети не несут никакой ответственности за свои действия 3.ребенок может поменять свое имя с 10 лет 4.если ребенок до 14 лет совершил убийство,отбывать наказание за него будут родители 5.родители несут материальную ответственность по сделкам малолетних 6.уголовная ответственность по некоторым видам преступлений начинается с 10 лет

Автор: Гость