В каком направлении и какие вещества движутся по трахеидам?Помогите завтра контр??льная!!!!!!!!!!!!!
Биология
В каком направлении и какие вещества движутся по трахеидам?Помогите завтра контр??льная!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В восходящем направлении, вода и растворённые в ней минеральные в-ва
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