Найдите угол АDС равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основан??ем ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно.

Математика
Найдите угол АDС равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основан??ем ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 рассм. параллельные ВС и АД и секущую АС; углв ВСА и САД равны как накрест лежащие=30гр.; углы А и Д равны как углы при основании равноб. трапеции=50+30=80гр.
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