(a-b)(a+b)(a-b)(a+b) сократите

Алгебра
(a-b)(a+b)(a-b)(a+b) сократите
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Гость:
Как-то так (a-b)²×(a+b)²
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