1 обставинне допустове 2 обставинне мети 3 з'ясувальне 4 означальне а) У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко. б) Мабуть, солов'ї знають, де весна зимує. в) А де нема любові і страждання, там не ж...

Українська мова

1 обставинне допустове 2 обставинне мети 3 з'ясувальне 4 означальне а) У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко. б) Мабуть, солов'ї знають, де весна зимує. в) А де нема любові і страждання, там не живе, не б'ється і життя. г) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. д) Я відкриваю світ собі щодня, хоч, може, він стократ уже відкритий.

Автор: Гость