1 обставинне допустове 2 обставинне мети 3 з'ясувальне 4 означальне а) У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко. б) Мабуть, солов'ї знають, де весна зимує. в) А де нема любові і страждання, там не ж...
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1 обставинне допустове 2 обставинне мети 3 з'ясувальне 4 означальне а) У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко. б) Мабуть, солов'ї знають, де весна зимує. в) А де нема любові і страждання, там не живе, не б'ється і життя. г) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. д) Я відкриваю світ собі щодня, хоч, може, він стократ уже відкритий.
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1 обставинне допустове - д) 2 обставинне мети - г) 3 з'ясувальне - б) 4 означальне - а)
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