Твір на тему яким повинен бути учень
Українська література
Твір на тему яким повинен бути учень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учень повинен залишатися учнем: слухатися вчителів, виконувати домашнє завдання, брати активну участь в житті школи.
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