Твір на тему яким повинен бути учень

Українська література
Твір на тему яким повинен бути учень
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Гость:
Учень повинен залишатися учнем: слухатися вчителів, виконувати домашнє завдання, брати активну участь в житті школи.
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