Оно выражает зоконченную мысль
Русский язык
Оно выражает зоконченную мысль
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Гость:
Выражает законченную мысль и состоит из словосочетаний или одного слова.ответ : предложение
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