Оно выражает зоконченную мысль

Русский язык
Оно выражает зоконченную мысль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражает законченную мысль и состоит из словосочетаний или одного слова.ответ : предложение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Верны ли следующие утверждения? 1.российского подростка с точки зрения норм межд??народного права называют ребенком. 2.до 14 лет дети не несут ...
Ответить
Українська література
Твір на тему яким повинен бути учень
Ответить
Биология
В каком направлении и какие вещества движутся по трахеидам?Помогите завтра контр??льная!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Гелiкоптер за 2 год пролетiв 440 км . лiтак був у дорозi 3 год .швидкiсть лiтака в 3 рази бiльша ,нiж швидкiсть гелiкоптера. на скiльки бiльше кiло...
Ответить
Химия
С какими веществами взаимодействует оксид углерода
Ответить