Помогите пожалуйста найти неопределённую форму слова ,идёте

Русский язык
Помогите пожалуйста найти неопределённую форму слова ,идёте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопредилённая форма слова идёте  идти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Оно выражает зоконченную мысль
Ответить
Обществознание
Верны ли следующие утверждения? 1.российского подростка с точки зрения норм межд??народного права называют ребенком. 2.до 14 лет дети не несут ...
Ответить
Українська література
Твір на тему яким повинен бути учень
Ответить
Биология
В каком направлении и какие вещества движутся по трахеидам?Помогите завтра контр??льная!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Гелiкоптер за 2 год пролетiв 440 км . лiтак був у дорозi 3 год .швидкiсть лiтака в 3 рази бiльша ,нiж швидкiсть гелiкоптера. на скiльки бiльше кiло...
Ответить