Трехголовый змей съел булочки,которые испекла Василиса. Первая голова съела 5 шту??- и это в 4 раза меньше,чем съела вторая голова. Сколько булочек съела третья голова,если всего трехголовый змей съел 43 булочки?

Математика

Трехголовый змей съел булочки,которые испекла Василиса. Первая голова съела 5 шту??- и это в 4 раза меньше,чем съела вторая голова. Сколько булочек съела третья голова,если всего трехголовый змей съел 43 булочки?

Автор: Гость