Трехголовый змей съел булочки,которые испекла Василиса. Первая голова съела 5 шту??- и это в 4 раза меньше,чем съела вторая голова. Сколько булочек съела третья голова,если всего трехголовый змей съел 43 булочки?
Математика
Трехголовый змей съел булочки,которые испекла Василиса. Первая голова съела 5 шту??- и это в 4 раза меньше,чем съела вторая голова. Сколько булочек съела третья голова,если всего трехголовый змей съел 43 булочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*4=20(б)-съела вторая голова 2)43-(20+5)=43-25=18(б) Ответ:18 булочек съела 3 голова
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