Особенность басни слон и моська

Гость: Гость:

Только мораль могу написать: Когда Моська лаяла на Слона, она вовсе не слону хотела досадить. Она хотела продемонстрировать другим Собакам свою храбрость. Она добивалась таким манером уважения к себе. Как известно, в баснях звери олицетворяют людей. Многие люди (особенно политики) нападают на более сильных, чтобы произвести впечатление на других людей. Сильные и не обратят на них внимание, а остальные подумают, что он смелый, сможет постоять за других, когда придет его время. Отсюда и мораль: если хочешь, чтоб тебя уважали, нападай на сильных.