Придумай сказку о созвездиях весеннего неба

Окружающий мир
Придумай сказку о созвездиях весеннего неба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным-давно жили на Земле в допотопном лесу несколько зверей – две медведицы – одна большая, другая маленькая, два льва – один большой, другой маленький и мудрый ворон. Все они очень дружили и любили по вечерам рассказывать друг другу истории. Была у них волшебная чаша, нальешь в нее воды, расскажешь сказку или историю, а потом эта сказка появляется на поверхности воды. Чудесную чашу они берегли от чужих глаз, почти каждый вечер друзья собирались на уединенной полянке рассказывать и смотреть истории. Однажды весенним вечером лев придумал историю о том, как они всей компанией превратились в звезды и переселились на небо; в чаше показалось звездное небо, и каждый увидел на небе себя. Вдруг раздалось шипение, и на полянку вползла огромная гидра: «Чем это вы тут занимаетесь?», - прошипела она и обвилась вокруг чаши. Лев гневно цапнул гидру лапой, но попал по чаше. Он не знал, что если в момент показа истории пролить воду, то все, что было в сказке, случится на самом деле. Вода разлилась, наши герои внезапно оказались на небе и превратились в созвездия. Даже коварная гидра и сама чаша оказались на небе, так как отразились в волшебной воде. Гидра и на небе стережет чашу, никого к ней не подпуская. Звери рычат, Ворон каркает, но на Земле мы этого не слышим, а только любуемся созвездиями, забыв их историю.
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