Придумай текст на тему Осень.Определи основную мысль повествования. Подбери слов??, которые будут отражать твоё настроение.Запиши свой рассказ.Помогите поже)

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Наступила осень. Солнце греет ещё почти по-летнему, стремясь отдать последнее нерастраченное тепло. На голубом и чистом небе ещё почти нет туч. Только ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что на дворе уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени заметны первые предвестники осени: жёлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и покроют собой все дороги и дорожки.Птицы уже начинают собираться в стаи, готовятся к длительному перелёту в тёплые края. Ещё слышится отовсюду их весёлый гомон, щебетанье, которые вскоре утихнут до новой весны. Ещё не начался сезон затяжных и бурных ливней, однако небо уже изредка хмурится. Иногда на землю проливается дождь, но лужи высыхают тут же под последними ласковыми лучами солнца.По утрам становится холоднее. Небо в это время удивительно прозрачное, чистое и высокое. Кажется, будто усилившийся ветер разогнал все облака, разметал их по дальним уголкам, чтобы ничто не мешало солнцу дарить нам своё тепло. Наряду с красными листьями краснеют и ягоды. Все кустарники будто специально приукрасились к началу осени. Ягоды разных размеров тихонько покачиваются, привлекая внимания птиц и маленьких зверьков, которые делают запасы на зиму. В воздухе стоит особенный осенний аромат: запах свежескошенной травы, нагретой за лето земли и спелых яблок.Природа одевается в яркие осенние краски, стремясь покрасоваться перед приходом чёрно-белой зимы. Это похоже на прощальный карнавал, где золотая осень стремится показать всю свою красоту. Быстрота и резкость жаркого лета уходят, уступая место степенности и неторопливости, что больше соответствует нынешнему времени года. Даже надоедливые насекомые, ранее практически неуловимые, теперь начинают впадать в спячку. Их движения, медлительные и сонные, не дают забыть о том, что осень уже на пороге.Но, прежде чем окончательно похолодает и поблекнут яркие краски, предстоит ещё порадоваться последнему привету от тёплого времени года: бабьему лету. Эта граница между летом и осенью по-особенному яркая и заметная. Она будто впитала в себя наиболее яркие и тёплые краски, соединила тепло и яркость лета с медлительностью и уютом осени. В это время можно насладиться последним теплом и, под лучами уже похолодевшего, но всё ещё тёплого солнышка, помечтать о будущем жарком лете. СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. Вот наступила золотая осень. Самая красивая и живописная пора года. Осень любит желтые, красные, оранжевые краски, а как любит она осыпать все золотом. Вот приходишь в березовую рощу, и не можешь отвести глаз, все в золоте. На березках вместо листочков висят золотые монетки, и, кажется, что от одного дуновения ветерка они начнут тут же звенеть.Золотом осыпает осень и парки, особенно липы. Идешь и радуешься такой красоте. И начинаешь понимать, почему поэты так любили воспевать осень. А иногда просто слов нет, ну невозможно описать все ту красоту, которая открывается перед тобой.Гуляешь по парку и не можешь нагуляться, так не хочется оставлять эту красоту. Очень красиво рано утром, когда хорошая погода. Золотые деревья просто сияют на фоне яркого голубого неба. Нельзя не восхищаться природой, нет ничего прекраснее нее. Ах! Как здорово, просто дух захватывает от всего этого великолепия.Золотая осень не уходи, порадуй нас еще немножко. Но, к сожалению, это время очень короткое, и вот уже через неделю, деревья начинают сбрасывать свое убранство. А как не хочется расставаться со сказкой, как хочется еще полюбоваться живописными золотыми пейзажами.Осень - самое красивое время года. Недаром у Александра Сергеевича Пушкина осень была самой любимой порой года. Нельзя не восхищать той красотой, которую нам дарит осенняя природа. А как красиво осенью в лесу! Иногда просто слов не хватает описать все это великолепие, только художник может передать осенний пейзаж.Очень красиво в середине сентября, когда желтеют листья деревьев. В это время все в золоте, и не хочется покидать парк, ведь кругом такие живописные пейзажи. А как здорово в березовой роще, кажется, что на молоденьких березках весят золотые монетки, и когда начинает дуть ветер, слышится их звон. Именно благодаря осени люди больше начинают обращать внимания на окружающий мир.Осенью, когда хорошая погода, нужно стараться почаще гулять по улице. Окружающая красота поможет отвлечься, забыть о проблемах, заботах, отдохнуть душой.Ну, а если на выходные хорошая погода, то не в коем случаи не стоит сидеть дома. Нужно обязательно выехать на природу. Такие выходные принесут очень много удовольствия. Осенний лес словно сказка, он завораживает и очаровывает. Из него не хочется уходить, кажется, что сейчас начнется представление, вот-вот появятся сказочные герои. Эти впечатления на долго останутся в памяти, и захочется снова вернут туда. Да, осень это время сказки, чудес, волшебства