Придумайте 4 восклицательных и 4 невосклицательных

Русский язык
Придумайте 4 восклицательных и 4 невосклицательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не восклицательные- Мама пришла из магазина.Я сегодня получила пять по Литеретуре.Мы проходили новую тему на русском языке.Мне купили новою жёлтую юбку Воскоицаптельные Ура через неделю каникулы!ПАПА приехал!!!!!!Как хрошо  угулять по лесу ранней весной!Я закричала:помогите!
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