Напишите пожалуйста вопросы для одноклассников по сказке *Снежная Королева* зара??ее спасибо!

Литература
Напишите пожалуйста вопросы для одноклассников по сказке *Снежная Королева* зара??ее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой характер у Снежной Королевы? Кого встречала по дороге Герда в поисках Кая ? Почему Кай стал злым?
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