Придумайте маленькую историю по поговорке: Люби своего соседа, но не ломай забор между вами

Гость: Гость:

Был у меня 1 сосед. Его звали Анатолий. Он был очень тихим и скромным семьянином. Однажды я решил с ним подружиться, и у меня это получилось. Мы с ним поехали на рыбалку, взяли 2 ящика водки и шашлык. после четырёх стопок Анатолий начал орать на всех, и ломать свой автомобиль топором, а позже добрался до меня. Хорошо что я занимался боевыми искусствами и вырубил его. После того как он проснулся, он не понимал где он находится, что с ним произошло. Я рассказал ему всё, что он делал. После этого он повесился.