Придумайте пожалуйста 2 задачи на прибыль,выручку и затраты(все это дожно быть в о??ной задачи) 7 класс
Обществознание
Придумайте пожалуйста 2 задачи на прибыль,выручку и затраты(все это дожно быть в о??ной задачи) 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магазин заказал 100 авто запчастей по цене 340 руб. за штуку. Из них продал 48 запчастей по цене 800 руб. за шт. Какова выручка магазина? Вася купил телефон за 20 000 руб. Потом продал его за 23 000 руб. Т.к. цена телефона выросла. Сколько денег выручил Вася?
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