Придумайте предложения по словом его успех , юбка с оборками, их надежды, попытка начертить , играющие дети, мальчик в бейсболке, дары осени, учитель лет двадцати, улыбающаяся девушка

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Придумайте предложения по словом его успех , юбка с оборками, их надежды, попытка начертить , играющие дети, мальчик в бейсболке, дары осени, учитель лет двадцати, улыбающаяся девушка

Автор: Гость