Придумайте предложения по словом его успех , юбка с оборками, их надежды, попытка начертить , играющие дети, мальчик в бейсболке, дары осени, учитель лет двадцати, улыбающаяся девушка
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Придумайте предложения по словом его успех , юбка с оборками, их надежды, попытка начертить , играющие дети, мальчик в бейсболке, дары осени, учитель лет двадцати, улыбающаяся девушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нас поразил его успех. Мне понравилась юбка с оборками. Саша не оправдала их надежды. Попытка начеритиь конус прошла безуспешно. Играющие дети выглядели счастливыми.
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