Спиши однокоренные слова. Выдели корень. Заявить, явка, объявить, предъявить. О??ьяснить ,ясный, разъяснить. Единый, объединить, разъединить. Выезд, разъезд, поезд, объезд.
Русский язык
Спиши однокоренные слова. Выдели корень. Заявить, явка, объявить, предъявить. О??ьяснить ,ясный, разъяснить. Единый, объединить, разъединить. Выезд, разъезд, поезд, объезд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заявить явка объявить предъявить корень яв;щатем корень яс ;корень един;корень езд
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