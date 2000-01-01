Сообщение о трогедиях

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Трагедия – вид драмы, возникшей из древнегреческого обрядового дифирамба в честь покровителя виноградарства и вина бога Диониса, представлявшегося в виде козла, потом – подобием сатира с рожками и бородой. Трагедия возникла на основе древних обрядов, которые, как указывает Аристотель, были посвящены богу виноделия и празднества Дионису. Крестьяне, совершая обрядовые действа в честь этого бога, наряжались в козлиные шкуры и пели песни. Из этих обрядовых действ и возник драматический род литературы и, в частности, трагедия, как отдельный жанр. Наибольшего расцвета жанр трагедии достиг в Древней Греции в 5 веке до нашей эры. После этого трагедия поднялась только спустя 2000 лет в творчестве английского драматурга У. Шекспира и испанского Лопе де Вега. Наиболее известными шекспировскими трагедиями являются «Гамлет» и «Ромео и Джельетта». Примерами трагедий в отечественной литературе являются «Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского.