Ответьте на вопросы. В какой природной зоне живём мы? Как выглядит каждая природная зона? Какой климат в разных природных зонах? В какой из природных зон комфортнее, лучше жить? Животный и растительный мир каждой зоны?

Окружающий мир
Ответьте на вопросы. В какой природной зоне живём мы? Как выглядит каждая природная зона? Какой климат в разных природных зонах? В какой из природных зон комфортнее, лучше жить? Животный и растительный мир каждой зоны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живев В экваториальной зоне
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