Ответьте на вопросы. В какой природной зоне живём мы? Как выглядит каждая природная зона? Какой климат в разных природных зонах? В какой из природных зон комфортнее, лучше жить? Животный и растительный мир каждой зоны?

Окружающий мир

Ответьте на вопросы. В какой природной зоне живём мы? Как выглядит каждая природная зона? Какой климат в разных природных зонах? В какой из природных зон комфортнее, лучше жить? Животный и растительный мир каждой зоны?

Автор: Гость