Речення зі словом відносини
Українська мова
Речення зі словом відносини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Між мною та цією гарною дівчиною лише товариські відносини.
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