Придумайте с другом небольшой текст о гласных и согласных звуках?

Литература
Придумайте с другом небольшой текст о гласных и согласных звуках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке есть буквы гласные и согласные . их Ещё называют звуками. представьте если-бы не было гласных или согласных звуков , какие бы были слова !?совсем не хорошо .Но к счастью они у нас есть и мы говорим грамотно, со всеми буквами . без этих букв и звуков не было-бы алфавита, и даже самого русского языка!а все это есть, благодаря этим звукам и буквам.
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