Придумайте с другом небольшой текст о гласных и согласных звуках?

Гость: Гость:

В русском языке есть буквы гласные и согласные . их Ещё называют звуками. представьте если-бы не было гласных или согласных звуков , какие бы были слова !?совсем не хорошо .Но к счастью они у нас есть и мы говорим грамотно, со всеми буквами . без этих букв и звуков не было-бы алфавита, и даже самого русского языка!а все это есть, благодаря этим звукам и буквам.