Придумайте сами, приведите в качестве примера решенную задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: a)3/7 его равны 21 б) 0,7 его равны 420 в) 17% его равны 68

Математика
Придумайте сами, приведите в качестве примера решенную задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: a)3/7 его равны 21 б) 0,7 его равны 420 в) 17% его равны 68
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21:3*7=49 420:0,7=600 68:17*100=400   В магазин привезли овощи. Картофель  составляла 3/4 всех овощей, остачу- свекла и морковь.  Сколько овощей привезли в магазин, если картофели привезли 600 кг. 
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