Придумайте сами, приведите в качестве примера решенную задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: a)3/7 его равны 21 б) 0,7 его равны 420 в) 17% его равны 68

Математика

Придумайте сами, приведите в качестве примера решенную задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: a)3/7 его равны 21 б) 0,7 его равны 420 в) 17% его равны 68

Автор: Гость