Придумайте свой лимерик на английском языке!!!!
Английский язык
Придумайте свой лимерик на английском языке!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое лимерик объясни я сделаю тебе англ знаю хорошо
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